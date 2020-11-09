Mustafa Kaman toprağa verildi

Kamanlar Yemek Firması sahibi Yasin Kaman’ın babası, Kamanlar Leblebi Sezai Kaman’ın amcası, Ahilyas Köyü’nden Fazla Kaman’ın oğlu, Ekin Pazarı’ndan emekli Osman ve Ömer Kaman’ın kardeşi olan Mustafa Kaman, önceki gün sabah saatlerinde bir süredir tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kaman’ın cenazesi Ulumezar’da düzenlenen cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)