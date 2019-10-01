Mustafa Kaleycik annesini kaybetti

Hatun Türe, Emine Taşlı ve Mustafa Kaleycik’in anneleri olan Ayşe Kaleycik’in cenazesi öğle namazından sonra Çimşit Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
DSİ personelinden Mustafa Kaleycik’in annesi Ayşe Kaleycik (75), geçirdiği kalp krizinin ardından, önceki gece yarısı Ankara Medicana Park Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Hatun Türe, Emine Taşlı ve Mustafa Kaleycik’in anneleri olan Ayşe Kaleycik’in cenazesi öğle namazından sonra Çimşit Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.