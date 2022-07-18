Mustafa Gökmen annesini kaybetti

Emekli İmam Hatip merhum Bekir Gökmen’in eşi, Harun, Abdurrahman, Mustafa Gökmen ile Semiha Arıcı ve Meliha Ardoğan’ın annesi olan Emine Gökmen geçtiğimiz gün yaşamını yitirdi.

82 yaşındaki Emine Gökmen’in cenazesi İskilip Ulu Cami’nde İkindi Namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Hacı Karani Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

