Mustafa Gökboğa annesini kaybetti 

Merhum Ahmet Gökboğa’nın eşi, 7 çocuk annesi Sultan Gökboğa’nın cenazesi, yarın saat 08.30’da Hacı Bektaş Vakfı’ndan alınarak doğum yeri olan Yozgat-Sorgun Doğankent kasabasına götürülecek, öğle namazından sonra Doğankent Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:38
Merhum Ahmet Gökboğa’nın eşi, 7 çocuk annesi Sultan Gökboğa’nın cenazesi, yarın saat 08.30’da Hacı Bektaş Vakfı’ndan alınarak doğum yeri olan Yozgat-Sorgun Doğankent kasabasına götürülecek, öğle namazından sonra Doğankent Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Son Güncelleme: 28.08.2019 15:59