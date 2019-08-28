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Mustafa Gökboğa annesini kaybetti 

Çorum’un tanınmış işadamlarından, Çorum Ticaret Borsası eski Meclis Başkanı, Çorumspor eski Asbaşkanı Mustafa Gökboğa’nın annesi Sultan Gökboğa (93), bu sabah saat 09’da Bahabey Caddesi İklim konutlarındaki evinde vefat etti. 

Mustafa Gökboğa annesini kaybetti 

Çorum’un tanınmış işadamlarından, Çorum Ticaret Borsası eski Meclis Başkanı, Çorumspor eski Asbaşkanı Mustafa Gökboğa’nın annesi Sultan Gökboğa (93), bu sabah saat 09’da Bahabey Caddesi İklim konutlarındaki evinde vefat etti. 

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:38
Mustafa Gökboğa annesini kaybetti 

Merhum Ahmet Gökboğa’nın eşi, 7 çocuk annesi Sultan Gökboğa’nın cenazesi, yarın saat 08.30’da Hacı Bektaş Vakfı’ndan alınarak doğum yeri olan Yozgat-Sorgun Doğankent kasabasına götürülecek, öğle namazından sonra Doğankent Mezarlığı’nda toprağa verilecek. 
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. 

Son Güncelleme: 28.08.2019 15:59
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