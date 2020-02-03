Mustafa Ersoy’a veda yemeği

Çorum eski Belediye Başkanı Prof.Dr. Arif Ersoy’un kardeşi, müteahhit-inşaat mühendisi Cemal Ersoy’un ağabeyi olan Mustafa Ersoy’un yemeğine, Müftü Muharrem Biçer başta olmak üzere, Müftülüğün üst düzey yöneticileri ve din görevlileri, Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet-Sen yöneticileri katıldı.

Veda yemeğinde duygulu anlar yaşayan Mustafa Ersoy, Diyanet mensubu olmaktan gurur duyduğunu ve 36 yıl boyunca canla-başla hizmet etmeye çalıştığını söyledi.

Mustafa Ersoy, bugün de Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a veda ziyaretinde bulundu.

(Erkan BAYATLI)