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Mustafa Ersoy’a veda yemeği

Müftülük görevlisi ve Diyanet Vakfı Çorum Temsilcisi olarak 36 yıl hizmet eden Mustafa Ersoy’a, emekliye ayrılması nedeniyle veda yemeği verildi.

Mustafa Ersoy’a veda yemeği

Müftülük görevlisi ve Diyanet Vakfı Çorum Temsilcisi olarak 36 yıl hizmet eden Mustafa Ersoy’a, emekliye ayrılması nedeniyle veda yemeği verildi.

03 Şubat 2020 Pazartesi 20:22
Mustafa Ersoy’a veda yemeği

Çorum eski Belediye Başkanı Prof.Dr. Arif Ersoy’un kardeşi, müteahhit-inşaat mühendisi Cemal Ersoy’un ağabeyi olan Mustafa Ersoy’un yemeğine, Müftü Muharrem Biçer başta olmak üzere, Müftülüğün üst düzey yöneticileri ve din görevlileri, Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet-Sen yöneticileri katıldı.

Veda yemeğinde duygulu anlar yaşayan Mustafa Ersoy, Diyanet mensubu olmaktan gurur duyduğunu ve 36 yıl boyunca canla-başla hizmet etmeye çalıştığını söyledi.

Mustafa Ersoy, bugün de Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a veda ziyaretinde bulundu.

(Erkan BAYATLI)

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