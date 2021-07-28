Mustafa Ercan’ın annesi Sıddıka Ercan vefat etti
Çorum’un tanınmış simalarından, emekli bankacı Mustafa Ercan’ın annesi Sıddıka Ercan (93) sabah saat 09.00 sıralarında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Güncel 28.07.2021, 18:51
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Ayakkabıcı esnafından merhum Celal Ercan’ın eşi, merhume Necla Gürsoy, merhume Türkan Yıldırım ve Mustafa Ercan’ın anneleri olan Sıddıka Ercan’ın cenazesi, öğleden sonra Ulumezar’da toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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