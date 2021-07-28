Mustafa Ercan’ın annesi Sıddıka Ercan vefat etti

Ayakkabıcı esnafından merhum Celal Ercan’ın eşi, merhume Necla Gürsoy, merhume Türkan Yıldırım ve Mustafa Ercan’ın anneleri olan Sıddıka Ercan’ın cenazesi, öğleden sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

