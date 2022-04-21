Mustafa Daldal’ı kaybettik 

Hava Harp Okulu mezunu olan Mustafa Daldal, Hv. Üsteğmen rütbesiyle Silahlı Kuvvetler’den ayrılmış, Elektrik Y.Müh. olarak kamuda ve özel sektörde çeşitli görevlerde bulunmuş, 1994 yerel seçimlerinde de DYP’den Çorum Belediye Başkan Adayı olmuştu. Yurt dışında ise Beyrut, Umman ve Irak’ta trafolar kurmuş olan Daldal, uzun yıllardan beri, oğlu Cihan Daldal’la birlikte ABD’de yaşıyordu.

Merhum Galip Daldal ile merhume Sabriye Daldal’ın oğulları, merhume Ülkü Aylı, Bedriye Cerit ve Sermin Baskı’nın kardeşleri, merhume Neşe Daldal’ın eşi, merhume Cihanda Daldal, Kayseri’de eğitimci Canan Daldal Yesbek ve Amerika’da yaşayan Cihan Daldal’ın babaları, Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler’in dayısı, spor yazarı arkadaşımız Yalçın Kıbır’ın çocukluk arkadaşı olan Mustafa Daldal’ın cenazesi, ABD saatiyle öğleden sonra New Jersey’de toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.