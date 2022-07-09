Mustafa Cürün'ü kaybettik

Çetin Cürün, Nesrin Kırımker, Uğur Cürün ve Necla Varış'ın babaları, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar'ın da akrabası olan Mustafa Cürün'ün cenazesi yarın (10 Temmuz 2022 Pazar) Ulucami'de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.