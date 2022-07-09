Flaş HaberÇORUM FK’DA İMZA ŞOV!
Mustafa Cürün'ü kaybettik
Çorum'un tanınmış Cürün ailesinden, merhum Arif Cürün'ün oğlu, emekli kasap esnafından Mustafa Cürün (88) bugün (9 Temmuz 2022 Cumartesi) saat 15.45 sıralarında, solunum yetmezliği nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Güncel 09.07.2022, 21:51 09.07.2022, 22:09
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Çetin Cürün, Nesrin Kırımker, Uğur Cürün ve Necla Varış'ın babaları, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar'ın da akrabası olan Mustafa Cürün'ün cenazesi yarın (10 Temmuz 2022 Pazar) Ulucami'de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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