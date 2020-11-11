Mustafa Çelik son yolculuğuna uğurlandı
Fazilet Partisi eski İl Başkanı Mustafa Çelik toprağa verildi.
Güncel 11.11.2020, 20:04 11.11.2020, 20:05
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Milli Görüş hareketinin önde gelen isimlerinden olan Fatma Çelik’in eşi, Ulviye Çelik ve Beyza Nur Çelik’in babaları, Osman ve Nuri Altıkardeş’in kardeşi Mustafa Çelik 65 yaşında dün hayatını kaybetti. Çelik’in cenazesi saat 11.00’de Çiftlik Mezarlığı’nda düzenlenen törenle defnedildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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