Son Dakika

Mustafa Çelik son yolculuğuna uğurlandı

Fazilet Partisi eski İl Başkanı Mustafa Çelik toprağa verildi.

Güncel 11.11.2020, 20:04 11.11.2020, 20:05
406
Mustafa Çelik son yolculuğuna uğurlandı

Milli Görüş hareketinin önde gelen isimlerinden olan Fatma Çelik’in eşi, Ulviye Çelik ve Beyza Nur Çelik’in babaları, Osman ve Nuri Altıkardeş’in kardeşi Mustafa Çelik 65 yaşında dün hayatını kaybetti. Çelik’in cenazesi saat 11.00’de Çiftlik Mezarlığı’nda düzenlenen törenle defnedildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 12 Kasım 2020
İmsak 05:49
Güneş 07:16
Öğle 12:29
İkindi 15:08
Akşam 17:33
Yatsı 18:54

Gelişmelerden Haberdar Olun

@