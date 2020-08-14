Mustafa Canlı’nın ziyareti

1995-99 yılları arasında TEDAŞ Çorum Müessese Müdürü olan Mustafa Canlı, 1999’dan itibaren MHP’den üç dönem Gümüşhane Belediye Başkanı olmuş, 2015 yılında da MHP’den 25. Dönem Gümüşhane Milletvekili seçilmişti.

Türkiye’nin çevre yönetim şirketlerinin başında gelen İSTAÇ, İstanbul’un ve denizlerin temizliğinden sorumlu, 4 binin üzerinde personeli, 1 milyarın üzerinde bütçesi olan bir kuruluş.

(Haber Merkezi)