Mustafa Canlı’nın ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bağlı şirketlerinden olan İSTAÇ A.Ş.’nin Genel Müdürü Mustafa Canlı, gazetemizi ziyaret ederek, dostu Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar ve arkadaşımız Selda Fındık’la sohbet etti. Ziyarete, emekli eğitimci Şerif Aslan da katıldı.

Güncel 14.08.2020, 21:01
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Mustafa Canlı’nın ziyareti

1995-99 yılları arasında TEDAŞ Çorum Müessese Müdürü olan Mustafa Canlı, 1999’dan itibaren MHP’den üç dönem Gümüşhane Belediye Başkanı olmuş, 2015 yılında da MHP’den 25. Dönem Gümüşhane Milletvekili seçilmişti.

Türkiye’nin çevre yönetim şirketlerinin başında gelen İSTAÇ, İstanbul’un ve denizlerin temizliğinden sorumlu, 4 binin üzerinde personeli, 1 milyarın üzerinde bütçesi olan bir kuruluş.

(Haber Merkezi)

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