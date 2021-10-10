Mustafa Canlı’nın anısı, Gümüşhane’de bilim-sanat okulunda yaşatılacak 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürü iken 26 Eylül’de yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle vefat eden Mustafa Canlı’nın adının yaşatılması için İBB tarafından yaptırılacak Mustafa Canlı Bilim Sanat Merkezi’nin proje tanıtım programına katılmak üzere Gümüşhane’ye geldi.

Trabzon’daki temaslarının ardından karayoluyla ilk olarak Gümüşhane’nin Torul ilçesine uğrayan ve burada bir dizi ziyaretlerde bulunan İmamoğlu ardından geldiği Gümüşhane kent merkezindeki Kemaliye Camii'nde cuma namazını kıldı. Namazın ardından 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda vatandaşlara gösterdikleri teveccüh için teşekkür ederek esnaf ziyareti gerçekleştiren İmamoğlu daha sonra Hasanbey Mahallesinde yapılacak okulun proje tanıtım programına katıldı.

“O GÜZEL BİR İNSANDI”

Etkinlikte ilk olarak Gümüşhane’de üç dönem Belediye Başkanlığı ve bir dönem de Milletvekilliği yaptıktan sonra İstanbul İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürü iken yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle 26 Eylül 2020 tarihinde hayatını kaybeden Mustafa Canlı’nın hayatından kısa bir kesit katılımcılara izlettirildi.

Merhum Canlı’nın oğlu Emre Canlı ve İstanbul İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürü Aslan Değirmenci’nin konuşmalarının ardından söz alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mustafa Canlı’nın güzel bir insan olduğunu ve dünyadan göçmesine rağmen hizmet etmeye devam ettiğini söyledi.

İBB tarafından yaptırılacak ve Eylül ayına kadar yetiştirilecek olan Mustafa Canlı Bilim Sanat Merkezi’nin onun emeğinin karşılığı olarak Gümüşhane’ye hayırlı olmasını dileyen İmamoğlu, “Bu dünyada insana, yaşama, hayata, doğaya hizmet etmek çok kutsaldır. Kıymetli Mustafa Canlı başkanımız bunu yapmıştır. Hepimiz buna şahidiz. Gerçekten babacan, özveriyle çalışan, hayatına dokunduğu herkeste olumlu iz bırakan bir insandı. Kendisini kaybettiğimizde hepimiz çok üzüldük. Özellikle bu şehre 3 dönem Belediye Başkanlığı yapmak özel bir durumdur, herkese nasip olmaz. Halkın takdirini üst üste elde edip bu görevi yapmanın onurunu yaşamıştır, Gümüşhaneliler de keyfini yaşamıştır. Biz de aynı keyfi İSTAÇ Genel Müdürlüğü döneminde binlerce çalışanıyla İstanbulluya yaptığı hizmette yaşadık” dedi.

“TÜRKİYE’NİN EN İYİSİ”

Böyle bir eseri Gümüşhane’ye kazandırmanın vesilesi olmaktan onur duyduğunu kaydeden İmamoğlu, “Bu sürece katkı sunan bütün yönetici arkadaşlarıma, teknik görevlilere ve bu sürecin olgunlaşmasına onay veren Gümüşhane Valiliğine, Belediye Başkanlığına, Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Yüzlerce gencimizin, çocuğumuzun aynı anda eğitim göreceğini bilmek beni şimdiden heyecanlandırıyor. İçinde teknik aksamı açısından hiçbir eksiği olmayacak. Türkiye’nin birçok yerinde Bilim ve Sanat Merkezleri var ama Türkiye’nin en iyisi olsun diye içeriğini hazırlayıp hizmete sunacağız” diye konuştu.

“ELİMİZİ ÇEKMEYECEĞİZ”

Okulu bitirince Milli Eğitim Bakanlığına devredeceklerini fakat devrettikten sonra da burayı unutmayarak gözleri ve ellerinin hep bu okulun üzerinde olacağını ifade eden İmamoğlu, “İçerisinde gözlem evi de olan bu alanda kıymetli Mustafa Canlı’nın ismiyle beraber milletimize değerli hizmetler sunmaya devam edecek ve buradan nice başarılı çocuklarımız ve gençlerimiz yetişecek” şeklinde konuştu.

Törene merhum Canlı’nın eşi Müzeyyen, babası Temel, oğlu Emre, kızları Elif ve Ebru, kardeşleri ve diğer yakınları ile CHP ve İYİ Parti Milletvekilleri, CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti İl Başkanları, çevre illerin ilçe Belediye Başkanları, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay ile çok sayıda vatandaş katıldı.

(İHA)

