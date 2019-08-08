Mustafa Canlı, İSTAÇ Genel Müdürü oldu

1999 yılından itibaren üst üste üç dönem MHP’den Gümüşhane Belediye Başkanı olarak görev yapan Mustafa Canlı, 7 Haziran 2015 seçimlerinde 25. Dönem MHP Gümüşhane Milletvekili olmuş, 31 Mart yerel seçimlerinde ise İYİ Parti’nin Gümüşhane Belediye Başkan Adayı olarak seçim yarışına girmişti.

Elektrik Mühendisi olan Mustafa Canlı, TEK ve TEDAŞ’ta çalışmış, 1995 yılında TEDAŞ Çorum Müessese Müdürlüğü görevine atanmış, yine son yıllarda Çorum’da müteahhitlik bürosu açmıştı.

ÇORUM HABER, İSTAÇ’ın yeni Genel Müdürü Mustafa Canlı’yı kutlar, yeni görevinde başarılar diler. (Haber Merkezi)