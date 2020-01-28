Mustafa Cam defnedildi

Çorum Taksiciler Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gayretli’nin de kayınbabası olan Mustafa Cam’ın cenazesi önceki gün Türkler Köyü’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra defnedildi.

Cenazeye Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Taksiciler Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Çiftçi Malları Koruma Başkanı Rafet Altunörs, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Hitit Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikçi, Marangozlar Odası Başkanı Ömer Lütfi Akdağ, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Grbüzer, Osmancık Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner, Osmancık Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Bilal Karatağ, Osmancık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bayram Çalışkan, S.S.32 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, ailesi ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet sevenlerine başsağlığı dileriz.

(Volkan SINAYUÇ)