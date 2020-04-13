Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
96399
ALTIN
373.161
DOLAR
6.7829
STERLİN
8.4926
EURO
7.3963

Mustafa Bıyıkoğlu vefat etti

Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden sanayici Mustafa Bıyıkoğlu hayatını kaybetti.

Mustafa Bıyıkoğlu vefat etti

Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden sanayici Mustafa Bıyıkoğlu hayatını kaybetti.

13 Nisan 2020 Pazartesi 18:16
Mustafa Bıyıkoğlu vefat etti

Engin-Murat Bıyıkoğlu’nun babaları, Nihat-Ümit Bıyıkoğlu’nun ağabeyi, Kadir Tuncer’in eniştesi olan Mustafa Bıyıkoğlu, uzun süredir tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düşerek öğlen saatlerinde evinde hayatını kaybetti. Geçtiğimiz 21 Şubat 2020 günü eşini kaybeden Mustafa Bıyıkoğlu da 52 gün sonra hayatını kaybetmiş oldu.

Cenazesi hastaneden öğleden sonra alınarak Ulumezar’a getirilen Mustafa Bıyıkoğlu burada saat 16.30’da kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında evde taziye kabul edilmeyeceği açıklanırken, cenazeye de aile bireyleri dışında katılım olmadı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
Vali Çiftçi’nin dayanışma çağrısı Küçükkaya ile Fox TV ekranında
Vali Çiftçi’nin dayanışma çağrısı Küçükkaya ile Fox TV ekranında
Sağlık çalışanlarına teşekkür
Sağlık çalışanlarına teşekkür
Cavidan Soyocak defnedildi
Cavidan Soyocak defnedildi
Tıp öğrencilerinden hocalarına videolu destek
Tıp öğrencilerinden hocalarına videolu destek
Şahiner’den ulusal marketlere tepki
Şahiner’den ulusal marketlere tepki
HİTÜ’de bileşik sanatlar tezli yüksek lisans programı açıldı
HİTÜ’de bileşik sanatlar tezli yüksek lisans programı açıldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim