Mustafa Bıyıkoğlu vefat etti

Engin-Murat Bıyıkoğlu’nun babaları, Nihat-Ümit Bıyıkoğlu’nun ağabeyi, Kadir Tuncer’in eniştesi olan Mustafa Bıyıkoğlu, uzun süredir tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düşerek öğlen saatlerinde evinde hayatını kaybetti. Geçtiğimiz 21 Şubat 2020 günü eşini kaybeden Mustafa Bıyıkoğlu da 52 gün sonra hayatını kaybetmiş oldu.

Cenazesi hastaneden öğleden sonra alınarak Ulumezar’a getirilen Mustafa Bıyıkoğlu burada saat 16.30’da kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında evde taziye kabul edilmeyeceği açıklanırken, cenazeye de aile bireyleri dışında katılım olmadı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)