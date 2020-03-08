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Mustafa Bektaş için mevlid okutuldu

Çorum’un tanınmış işadamlarından, Çorum Ticaret Borsası’nın önceki dönem Başkanı Ali Bektaş’ın vefat eden babası Mustafa Bektaş (88) için mevlid yemeği verildi.

Mustafa Bektaş için mevlid okutuldu

Çorum’un tanınmış işadamlarından, Çorum Ticaret Borsası’nın önceki dönem Başkanı Ali Bektaş’ın vefat eden babası Mustafa Bektaş (88) için mevlid yemeği verildi.

08 Mart 2020 Pazar 19:47
Mustafa Bektaş için mevlid okutuldu

Nergis Bektaş ve Ali Bektaş’ın babaları olan ve geçtiğimiz Hafta Çağşak Köyü’nde toprağa verilen Mustafa Bektaş’ın Mevlit yemeği As Kültür Düğün Salonu’nda gerçekleştirilirken, yemeğe CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, İl Genel Meclisi üyeleri, Belediye Meclisi üyeleri, Anadolu Hitit Dernekleri Çorum Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özgür Ispanak ve çok sayıda davetli katıldı.

Mevlidi Karakeçili Camii emekli İmam Hatibi Fikrettin Çıplak, Hamit Camii İmam Hatibi Gazi Hoş ve oğlu Tayyip Hoş okudu.

(Erkan BAYATLI)

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