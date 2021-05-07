Mustafa Bayrak’tan STK’lara teşekkür…

Yeni tip koronavirüs salgını kapsamında alınan tam kapanma döneminde sivil toplum kuruluşlarının yardımlarını aksatmadan sürdürdüğünü belirterek ziyaretlerde dernek yetkililerine teşekkür eden Mustafa Bayrak “Maneviyatın yüksek olduğu, yardımlaşmanın birlik, beraberlik, paylaşım ve bereketin arttığı Mübarek Ramazan ayında gıda kolisi yardımı yapmak için izin isteyen sivil toplum kuruluşlarına Valiliğimiz tarafından verilen izinler doğrultusunda yapılan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı” diye konuştu.



(Haber Merkezi)

