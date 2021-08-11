Mustafa Bayrak’tan derneklere ziyaret
İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Çorum’da faaliyet gösteren derneklere rehberlik etmek, görüşlerine başvurmak, sivil toplumun sorunlarına çözüm bulmak ve istişarelerde bulunmak amacıyla çeşitli ziyaretlerde bulunuyor.
Güncel 11.08.2021, 22:11
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Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği, Çorum Kadın ve Çevre Derneği, Çorum İş Kadınları Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Çorum Şubesi, Çorum Adalet Derneği ve Çorum Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Derneği’ne yapılan ziyaretlerde, sivil toplum kuruluşlarının sorunları konuşuldu ve bu şekilde istişarelerin devamı yönünde görüşler dile getirildi.
(Haber Merkezi)
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