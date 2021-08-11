Mustafa Bayrak’tan derneklere ziyaret

Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği, Çorum Kadın ve Çevre Derneği, Çorum İş Kadınları Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Çorum Şubesi, Çorum Adalet Derneği ve Çorum Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Derneği’ne yapılan ziyaretlerde, sivil toplum kuruluşlarının sorunları konuşuldu ve bu şekilde istişarelerin devamı yönünde görüşler dile getirildi.



(Haber Merkezi)

