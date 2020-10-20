Mustafa Bayrak ve Altınokta Başkanı Kabakçı’nın ziyareti
Çorum Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak ile Altınokta Körler Derneği Çorum Şube Başkanı Şaban Kabakçı, gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la sivil toplum kuruluşları üzerine sohbet ettiler. (Haber Merkezi)
Güncel 20.10.2020, 20:03
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