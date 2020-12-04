Mustafa Bayrak: “Parolamız, Engel Olma Destek Ol”

Ziyaretler dahilinde Özel Eğitime Muhtaç Spastik Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği, Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği, Türkiye Sakatlar Derneği Çorum Şubesi, Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi, Türkiye Beyaz Ay Derneği Çorum Şubesi, İçimizdeki Mücevher Zihinsel Engelliler Derneği, Çorum Engellileri Koruma ve Destekleme Derneği, Anadolu İş Okulu Spor Kulübü Derneği, Zübeyde Hanım Gençlik Spor Kulübü Derneği, Çorum Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu, Kale Özel Eğitim Uygulama Okulu, Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Arslan Akülü Araç Tamir Atölyesi’ni ziyaret eden ve kurum yetkilileri ile görüşen Mustafa Bayrak, “İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü olarak sadece 3 Aralık’ta değil her zaman engelli vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Özveri ile çalışan derneklerimiz, okullarımız ve diğer kurumlar ile hep beraber her zaman vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne katkı sunmaya hazırız. Engel olma destek ol sözü parolamızdır” dedi.

Derneklerin, uygulama okullarının ve diğer kuruluşlar sayesinde artık engellerin aşılamaz olmadığını ifade eden Bayrak, ziyaret edilen kurum ve kuruluşların yöneticilerine teşekkür etti.

(Haber Merkezi)