Mustafa Bayrak, kanser derneklerini ziyaret etti

İl Müdürü Mustafa Bayrak ve kurum personelince yapılan ziyaretlerde Onkoloji Hastalıkları Yardımlaşma ve Savaşma Derneği, Kader Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği ve Çorum Kanser Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yetkilileri ile görüşüldü.

(Haber Merkezi)

