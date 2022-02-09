Mustafa Bayrak, kanser derneklerini ziyaret etti
4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeni ile Çorum’da bulunan kanser dernekleri Çorum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından ziyaret edildi.
Güncel 09.02.2022, 19:11
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İl Müdürü Mustafa Bayrak ve kurum personelince yapılan ziyaretlerde Onkoloji Hastalıkları Yardımlaşma ve Savaşma Derneği, Kader Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği ve Çorum Kanser Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yetkilileri ile görüşüldü.
(Haber Merkezi)
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