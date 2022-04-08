Mustafa Bayrak, kanser derneklerini ziyaret etti

Onkoloji Hastalıkları Yardımlaşma ve Savaşma Derneği (ONKO-SAV), Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (KAN-DER) ve Çorum Kanser Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yetkilileri ile görüşen Mustafa Bayrak, kanser derneklerinin hastalık ve hastalıkla mücadele konusunda önemli bilgilendirme faaliyetlerinde bulunduğunu, zorlu hastalık sürecinde hastaların ve hasta ailelerinin yanında yer aldığını belirterek teşekkürlerini iletti.

(Haber Merkezi)

