Mustafa Bayrak, kanser derneklerini ziyaret etti
İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak,1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle Çorum’daki kanser derneklerini ziyaret etti.
Güncel 08.04.2022, 22:28 08.04.2022, 22:32
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Onkoloji Hastalıkları Yardımlaşma ve Savaşma Derneği (ONKO-SAV), Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (KAN-DER) ve Çorum Kanser Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yetkilileri ile görüşen Mustafa Bayrak, kanser derneklerinin hastalık ve hastalıkla mücadele konusunda önemli bilgilendirme faaliyetlerinde bulunduğunu, zorlu hastalık sürecinde hastaların ve hasta ailelerinin yanında yer aldığını belirterek teşekkürlerini iletti.
(Haber Merkezi)
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