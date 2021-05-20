Mustafa Bayrak asaleten atandı

Çorum’un sevilen ve başarılı müdürlerinden, birçok sivil toplum kuruluşunun projesine yardımcı olan, yol gösteren ve yapıcı, sıcak kanlı yaklaşımı ile dikkat çeken İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak’ın aynı kurumda asaleten görevine devam etmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan onay çıktı.

ÇORUM HABER, Mustafa Bayrak’ı kutlar, başarılarının devamını diler.

MUSTAFA BAYRAK KİMDİR

1974 yılında Çorum İli Osmancık İlçesinde dünyaya gelen Mustafa Bayrak, ilk öğrenimini Dodurga İlçesi Tutuş Köyünde, orta öğrenimini Osmancık İlçesinde ve lise öğrenimini ise Çorum’da tamamladı. Daha sonra Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümünü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünü tamamlayarak mezun oldu. Memuriyet hayatına 1998 yılında TEDAŞ Çorum-Dodurga İlçe İşletme Şefliğinde başladı. Yaklaşık 13 yıllık TEDAŞ İl Müdürlüğündeki yöneticilik görevinden sonra kurumun özelleşmesinden dolayı 2011 yılında Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğündeki yeni görevine başladı. Daha sonra 6 yıl süreyle Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğündeki İmar ve İskan Şube Müdürlüğü ile Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Bayrak, 2017 yılından itibaren ise yaklaşık 3 yıl süreyle Çorum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü görevini vekaleten yürüttü.

İçişleri Bakanlığı tarafından Çorum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü görevine asaleten atanan Mustafa Bayrak, evli ve üç çocuk babasıdır.

(Uğur GÖRKEM)