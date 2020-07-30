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Mustafa Bayrak, Alevi Kültür Merkezini ziyaret etti

Çorum Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, STK ziyaretlerini sürdürüyor.

Güncel 30.07.2020, 00:01
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Mustafa Bayrak, Alevi Kültür Merkezini ziyaret etti

Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneğini ziyaret eden Bayrak, Alevi kültürünü yaşatmak, kuşaklar arasında iletişimi sağlamak, Alevi öğretisi ve kültürü ile ilgili araştırmalar yapmak amacıyla kurulan derneğe rehberlik etmek, görüşlerini almak ve sorunları çözmek amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini vurguladı. Ziyarette Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği Başkanı Nurettin Aksoy ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Bayrak, misafirperverliklerinden dolayı Aksoy ve yönetimine teşekkür etti. (Haber Merkezi)

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