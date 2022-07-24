Mustafa Barçın hayatını kaybetti

Mustafa Barçın’ın Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi’nde sabaha karşı 03.00 sıralarında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Güldes Barçın’ın eşi olan Mustafa Barçın, Emekli Kurmay Albay Ankara Etimesgut CHP Belediye Meclis Üyesi Emekli Kurmay Albay Ali Barçın, Erdal Barçın, Hülya Barçın Soysal ve merhum Müslüm Barçın’ın babasıydı.

Dudu – Hüseyin Barçın’ın oğlu; Rahmi, Kadir, İsmail, Cemal Barçın ve Selvinaz Ünal’ın kardeşi olan Mustafa Barçın’ın ölüm haberi üzüntü ile karşılandı.

Mustafa Barçın’ın cenazesi saat 12.00'de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’nden alınarak 13.00’de doğum yeri olan Tarhan köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

