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Mustafa Bağıröz hayatını kaybetti

Çorum'da bugüne kadar bir çok hafız yetiştiren, Hıdırlık Kur'an Kursu'ndan emekli Mustafa Bağıröz, hayatını kaybetti. 

Güncel 22.07.2022, 18:47
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Mustafa Bağıröz hayatını kaybetti

Merhumun cenazesi Cuma Namazı’na müteakip Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından sevenleri tarafından Çiftlik Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. 
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. 
(Ömür SOYTEMİZ)
 

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