Mustafa Ayçiçek hayatını kaybetti
Çorumlu iş insanı Murat Sarıyüce’nin kayınbabası Mustafa Ayçiçek vefat etti.
Güncel 10.05.2022, 18:50
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Çorum’un Sungurlu İlçesi’nin Eşme Köyü’nden gelme, ilçe merkezinde İsmetpaşa Mahallesi’nde oturan Adem Ayçiçek ve öğretmen Ramazan Ayçiçek'in babası, elektrikçi Ali Ayçiçek'in amcası ve iş insanı Murat Sarıyüce'nin kayın babası olan marangoz Mustafa Ayçiçek geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.
Mustafa Ayçiçek’in cenazesi önceki gün öğle namazına müteakip Sungurlu Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Sungurlu Sarıtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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