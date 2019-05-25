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Mustafa Alagöz adaylığını açıkladı

Çorum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nın olağan genel kurulu öncesinde Mustafa Alagöz de adaylığını açıkladı.

Mustafa Alagöz adaylığını açıkladı

Çorum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nın olağan genel kurulu öncesinde Mustafa Alagöz de adaylığını açıkladı.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:12
Mustafa Alagöz adaylığını açıkladı

Çorum SMMMO’da bugün ve yarın yapılacak olan kongre öncesinde “meslekte birlik için” yönetimine talip olduğunu dile getiren Mustafa Alagöz; “Gönül isterdi ki bütün gruplar birleşerek tek liste halinde seçime girelim. Ancak tüm yapıcı girişimlerimize ve fedakarlığımıza rağmen sonuç alamadığımız için bizde MESLEKTE BİRLİK adına yola çıktık. Biz kavga etmeye, ayrımcılık yapmaya, değil sadece mesleğimiz ve meslektaşlarımızın sorunlarını çözmeye talibiz, sorun değil, sorun çözen, ayrıştıran değil birleştiren ve saygı duyulan meslek odası haline getirmeye adayız” dedi.

Oda seçimine aday olan tüm meslektaşlarına başarı dileyen Mustafa Alagöz yaptığı açıklamada “Yönetime geldiğimizde; ben, sen, biz, siz olmayacak sadece HEPİMİZ olacak. Aday olmamızdaki tek gayemiz aldığımız bayrağı daha ileriye taşımak olacaktır. Harekette birlik olmasa fikirdeki birlik faydasızdır” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

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