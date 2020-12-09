Mustafa Akdağ vefat etti
Çorum’un tanınmış esnafından Akdağ Vinç sahibi Mustafa Akdağ hayatını kaybetti.
Güncel 09.12.2020, 20:06
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Murat ve Kadir Akdağ’ın babası, Akdağ Vinç’in sahibi Mustafa Akdağ, bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu. Mustafa Akdağ’ın önceki gün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Merhumun cenazesi saat 14.00’de Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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