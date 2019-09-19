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Mustafa Ahlatcı’yı kaybettik

Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden Mustafa Ahlatcı (70), bu akşam saat 19.15 sıralarında evinde, banyoda düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Mustafa Ahlatcı’yı kaybettik

Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden Mustafa Ahlatcı (70), bu akşam saat 19.15 sıralarında evinde, banyoda düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

19 Eylül 2019 Perşembe 21:55
Mustafa Ahlatcı’yı kaybettik

Merhum Yaşar Ahlatcı ile merhume Zeliha Ahlatcı’nın oğulları, Mali Müşavir İsmet Ahlatcı, İsmail Ahlatcı ve Zehra Öztürk’ün ağabeyleri, Nezahat Ahlatcı’nın eşi, Fatih, Ferhat ve Fırat Ahlatcı’nın babaları, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın da amcazadesi  olan Mustafa Ahlatcı’nın cenazesi, yarın saat 11.00’de Özel Hastane’den alınarak Ulucami’ye getirilecek, Cuma namazının ardından kalınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Son Güncelleme: 19.09.2019 23:32
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