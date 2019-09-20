Mustafa Ahlatcı toprağa verildi

Merhum Yaşar Ahlatcı ile merhume Zeliha Ahlatcı’nın oğulları, Mali Müşavir İsmet Ahlatcı, İsmail Ahlatcı ve Zehra Öztürk’ün ağabeyleri, Nezahat Ahlatcı’nın eşi, Fatih, Ferhat ve Fırat Ahlatcı’nın babaları, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın da amcazadesi olan Mustafa Ahlatcı’nın cenazesi, saat 11.00’de Özel Hastane’den alınarak Ulucami’ye getirildi.

Merhumun cenazesi, Cuma namazının ardından kalınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Taner ŞİMŞEK)