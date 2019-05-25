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Mustafa Ağca’yı kaybettik

Radyo Ayna’nın kurucusu, CHP eski yöneticilerinden, işadamı Mustafa Ağca (58), bu sabah saat 06.00 sıralarında Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 

Mustafa Ağca’yı kaybettik

Radyo Ayna’nın kurucusu, CHP eski yöneticilerinden, işadamı Mustafa Ağca (58), bu sabah saat 06.00 sıralarında Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 

25 Mayıs 2019 Cumartesi 15:53
Mustafa Ağca’yı kaybettik

Mustafa Ağca’nın üç gün önce bağda düşüp ayağını kırdığı ve bu nedenle hastanede tedavi altında olduğu, geçirdiği kalp krizi sonucu da tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. 
Evli, üç çocuk babası olan Mustafa Ağca’nın cenazesinin, yarın (26 Mayıs 2019) öğle namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verileceği haber alındı. 
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. 

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