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Mustafa Ağca toprağa verildi

Radyo Ayna’nın kurucusu, Cumhuriyet Halk Partisi eski yöneticilerinden, işadamı Mustafa Ağca (58), Cumartesi sabah 06.00 sıralarında Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Mustafa Ağca toprağa verildi

Radyo Ayna’nın kurucusu, Cumhuriyet Halk Partisi eski yöneticilerinden, işadamı Mustafa Ağca (58), Cumartesi sabah 06.00 sıralarında Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

26 Mayıs 2019 Pazar 19:31
Mustafa Ağca toprağa verildi

Hatip Mahallesi’nden gelme Kemal Ağca’nın oğlu olan Mustafa Ağca’nın 4 gün önce bağda düşerek ayağını kırdığı ve bu nedenle Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında olduğu, geçirdiği kalp krizi sonucunda ise tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Evli, üç çocuk babası olan Mustafa Ağca’nın cenazesinin, hastane morgundan alınarak önce Tekel 1. Sokak’ta Turna Apartmanı’nda bulunan evine getirildi. Burada helallik alınmasından sonra ise cenaze Ulucami’ye getirildi. Mustafa Ağca’nın cenazesi Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra ise Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İşadamı Mustafa Ağca’nın cenazesine ailesi ve sevenleri ile birlikte eski CHP Çorum Milletvekili Av. Feridun Ayvazoğlu, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, CHP Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi Üyeleri, eski CHP İl ve Merkez ilçe yöneticileri, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Nesimi Özkubat, Çorum Eczacı Odası Başkanı Sönmez Çalışkan, Belediye-İş Sendikası Başkanı Mehmet Şen, Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

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