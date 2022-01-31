Müslüm Tunaboylu’yu özlemle andık
ÇORUM HABER’in ilk Yazı İşleri Müdürü, uzun yıllar Anadolu Ajansı Çorum Muhabirliği’ni yapan, eğitimci-gazeteci Müslüm Tunaboylu’yu, aramızdan ayrılışının 1. yıldönümü nedeniyle 30 Ocak 2022 Pazar günü saygıyla, özlem ve rahmetle andık.
Güncel 31.01.2022, 22:30
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Çorum’un “Müslüm Hocası” Müslüm Tunaboylu, 30 Ocak 2021 günü sabaha karşı, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Özel Elitpark Hastanesi’nde 92 yaşında hayata veda etmiş, aynı gün Ulumezar’da toprağa verilmişti.
Müslüm Tunaboylu’nun oğlu, ünlü oyun yazarı Mahmut Tunaboylu, 2002 yılında 48 yaşında aramızdan ayrılmıştı. Müslüm Tunaboylu’nun cenazesi de, çok sevdiği oğlunun yanına defnedilmişti. (Haber Merkezi)
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