Müslüm Tunaboylu'yu kaybettik
Çorum Haber'in ilk Yazı İşleri Müdürü, Köy Enstitülü emekli öğretmen Müslüm Tunaboylu (92), bu sabaha karşı saat 05.30'da, tedavi görmekte olduğu Özel Elitpark Hastanesi'nde kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.
Güncel 30.01.2021, 10:05 30.01.2021, 10:10
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2009'da kaybettiğimiz merhume Nazife Tunaboylu'nun eşi, 2002'de kaybettiğimiz merhum gazeteci-yazar Mahmut Tunaboylu ile Aysel Çek ve Yüksel Bolat'ın babaları, Yaprak ve Barış Tunaboylu, Berkay Çek, Burçin ve Dildare Bolat'ın dedeleri olan eğitimci-gazeteci Müslüm Tunaboylu'nun cenazesi, bugün saat 13.30'da Ulumezar'da toprağa verilecek.
Çorum Haber, Köy Enstitülü aydın öğretmen kuşağının son temsilcilerinden, çok değerli ve saygın Tunaboylu Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basın camiamıza başsağlığı diler.
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