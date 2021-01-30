Son Dakika

Müslüm Tunaboylu'yu kaybettik

Çorum Haber'in ilk Yazı İşleri Müdürü, Köy Enstitülü emekli öğretmen Müslüm Tunaboylu (92), bu sabaha karşı saat 05.30'da, tedavi görmekte olduğu Özel Elitpark Hastanesi'nde kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Güncel 30.01.2021, 10:05 30.01.2021, 10:10
76
Müslüm Tunaboylu'yu kaybettik

2009'da kaybettiğimiz merhume Nazife Tunaboylu'nun eşi,  2002'de kaybettiğimiz merhum  gazeteci-yazar Mahmut Tunaboylu ile Aysel Çek ve Yüksel Bolat'ın babaları, Yaprak ve Barış Tunaboylu, Berkay Çek, Burçin ve Dildare Bolat'ın dedeleri olan eğitimci-gazeteci Müslüm Tunaboylu'nun cenazesi, bugün saat 13.30'da Ulumezar'da toprağa verilecek.
Çorum Haber, Köy Enstitülü aydın öğretmen kuşağının son temsilcilerinden, çok değerli ve saygın Tunaboylu Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basın camiamıza başsağlığı diler.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı az bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 30 Ocak 2021
İmsak 06:18
Güneş 07:45
Öğle 12:58
İkindi 15:38
Akşam 18:02
Yatsı 19:24

Gelişmelerden Haberdar Olun

@