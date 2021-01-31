Müslüm Tunaboylu defnedildi

2009'da kaybettiğimiz merhume Nazife Tunaboylu'nun eşi, 2002'de kaybettiğimiz merhum gazeteci-yazar Mahmut Tunaboylu ile Aysel Çek ve Yüksel Bolat'ın babaları, Yaprak ve Barış Tunaboylu, Berkay Çek, Burçin ve Dildare Bolat'ın dedeleri olan eğitimci-gazeteci Müslüm Tunaboylu'nun cenazesi, dün saat 13.30'da Ulumezar'da toprağa verildi.

Cenaze törenine; Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP İl Yöneticisi Ümit Er, Belediye Meclis Üyeleri Tuncel Gürgen, Ahmet Özdel, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, gazeteciler ve Tunaboylu ailesinin yakınları katıldı.

ÇORUM HABER, Köy Enstitülü aydın öğretmen kuşağının son temsilcilerinden, çok değerli ve saygın Tunaboylu Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basın camiasına başsağlığı diler.

MÜSLÜM TUNABOYLU KİMDİR?

Müslüm Tunaboylu, 1932 yılında Bulgaristan, Yenipazar, Söğütlü köyünde doğdu. 1938 yılında Türkiye'ye gelerek ilköğrenimini Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Çıkrık köyünde tamamladı. 1943 yılında Kastamonu'nun Gölköy Köy Enstitüsü ve 1945'de de Samsun'un Ladik ilçesi Akpınar Köy Enstitüsünde orta öğrenimini tamamladı. Yurdun çeşitli yerlerinde 26 yıl öğretmenlik yaptı. 1973 yılının Ağustos ayında emekli oldu.

1974’de gazeteciliğe başlayan Müslüm Tunaboylu, başta Anadolu Ajansı olmak üzere yaygın ve yerel basında uzun süre görev aldı. Türkiye öğretmen hareketinin önderi Fakir Baykurt’un yakın arkadaşı olan Tunaboylu, Çorum’da TÖS, TÖBDER temsilcilikleri yaptı. Halkevlerini Çorum’da ikinci kez açan Tunaboylu, burada ücretsiz okuma yazma ve birçok alanda faaliyet gösteren kursların düzenlenmesini sağladı. Çeşitli dergiler çıkardı, halk oyunları ekipleri kurdu. Yurt genelinde Çorum’un gururla temsil edilmesini sağladı. Umut Radyo’da uzun yıllar 17 Nisan Köy Enstitülerinin kuruluş yıldönümlerinde kamuoyuna seslenerek canlı yayınlara konuk oldu. Tunaboylu, Köy Enstitüsü mezunu olması nedeniyle de birçok konferans ve panellere konuşmacı olarak katıldı. Atatürk ilke ve devrimlerine, Cumhuriyet aydınlanmasına gönülden bağlı bir öğretmendi.