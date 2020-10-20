MÜSİAD’tan “akıllı tarım kent” projesi

Konuyla ilgili MÜSİAD tarafından yapılan açıklamada, “Her dört kişiden birinin kırsal alanda yaşadığı ülkemizde, tarım ve kırsal kalkınma politikaları her dönemde önemini koruyor. Çünkü bir ülkenin tarım gücünü üretim gücü belirliyor.

Köylerden büyükşehirlere göçlerin devam ettiği Türkiye’de bu göçün durması için kırsal hayatı konforlu hale getirmek gerekiyor.

11 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan MÜSİAD kırsal alanda yaşam kalitesi yüksek ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturma amacıyla Akıllı Tarım Kent Projesi’ni hayata geçiriyor” denildi. (Haber Merkezi)