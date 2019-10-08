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MÜSİAD’dan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun, Fırat’ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen harekatı bölgenin güvenliği ve huzurun sağlanması için önemli bir adım olarak değerlendirdi.

MÜSİAD’dan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun, Fırat’ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen harekatı bölgenin güvenliği ve huzurun sağlanması için önemli bir adım olarak değerlendirdi.

08 Ekim 2019 Salı 22:16
MÜSİAD’dan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun, Fırat’ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı’nı bölgesel güvenliğin ve huzurun sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Türkiye’nin, bulunduğu coğrafyanın çetin şartları dolayısıyla, toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini ön planda tutarak, bölgesinde bir barış üssü olma hedefiyle hareket ettiğini kaydeden Orhan Coşkun, bugün, bölgenin dışında yer alan ülkelerin, bölgenin kaderi üzerinde etkili olma hevesleri neticesinde masum insanların zarar gördüğü bir savaş ve kaos ortamına tanıklık edildiğini vurguladı. Bölge’nin, barıştan her geçen gün uzaklaştırılmaya yönelik uygulamalara maruz bırakılırken, bölgede sağduyunun temsilcisi olan Türkiye’nin, bu duruma kayıtsız kalmasının düşünülemeyeceğini anlatan Coşkun, “Bölgenin, bir an önce huzur ve güven ortamına kavuşması gerekmektedir. Bu kapsamda, Fırat Kalkanı Operasyonu ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekâtı ile devam eden, bölgeye barış ve huzur getirmeye yönelik operasyonlar, devletimizin gördüğü lüzum üzerine, Fırat’ın doğusuna yönelik olarak devam edecektir.

MÜSİAD olarak, devletimizin hamlelerini ve siyasi iradenin duruşunu desteklediğimizi kamuoyuna duyururuz. Bu vesileyle, Barış Pınarı Harekâtı’nda kahraman Türk ordusuna muvaffakiyet diliyor, operasyonun başta bölge halkları olmak üzere, coğrafyamıza bir an önce barışa getirmesini temenni ediyoruz” dedi.(Haber Merkezi)

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