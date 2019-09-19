MÜSİAD yöneticilerinin Makina Enerji’ye ziyareti

Makina Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dost, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fahri Altıkardeş ve Makina Enerji A.Ş. Genel Müdürü Celal Manan tarafından ağırlanan MÜSİAD yöneticileri, üretim ve çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundular.

MÜSİAD Çorum Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 15 ili kapsayan MÜSİAD 3. BÖLGE "Proje Ortaklığı ve Dönüşüm" konulu toplantısı için Çorum'a gelen MÜSİAD merkez ve MÜSİAD Çorum Şube yöneticileri, Makina Enerji'nin üretim bölümünü gezerek, yapılan makinalarla ilgili bilgi aldılar.

(Haber Merkezi)