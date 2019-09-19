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MÜSİAD yöneticilerinin Makina Enerji’ye ziyareti

MÜSİAD Genel Merkez Yerelde Sektörel Üye Geliştirme Komite Üyesi Fatih Yılmaz, Üye İlişkileri Komitesi Üyesi Sedat Erişken, Çorum Şubesi Sektörel Üye Geliştirme Komitesi Başkanı Hüseyin Öztürk ve Çorum Şube Teşkilatlanma Başkanı Mehmet Emin Türker, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki sanayi kuruluşlarını ziyaret kapsamında Makina Enerji’yi de ziyaret ettiler.

MÜSİAD yöneticilerinin Makina Enerji’ye ziyareti

MÜSİAD Genel Merkez Yerelde Sektörel Üye Geliştirme Komite Üyesi Fatih Yılmaz, Üye İlişkileri Komitesi Üyesi Sedat Erişken, Çorum Şubesi Sektörel Üye Geliştirme Komitesi Başkanı Hüseyin Öztürk ve Çorum Şube Teşkilatlanma Başkanı Mehmet Emin Türker, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki sanayi kuruluşlarını ziyaret kapsamında Makina Enerji’yi de ziyaret ettiler.

19 Eylül 2019 Perşembe 21:00
MÜSİAD yöneticilerinin Makina Enerji’ye ziyareti

Makina Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dost, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fahri Altıkardeş ve Makina Enerji A.Ş. Genel Müdürü Celal Manan tarafından ağırlanan MÜSİAD yöneticileri, üretim ve çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundular.

MÜSİAD Çorum Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 15 ili kapsayan MÜSİAD 3. BÖLGE "Proje Ortaklığı ve Dönüşüm" konulu toplantısı için Çorum'a gelen MÜSİAD merkez ve MÜSİAD Çorum Şube yöneticileri, Makina Enerji'nin üretim bölümünü gezerek, yapılan makinalarla ilgili bilgi aldılar.

(Haber Merkezi)

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