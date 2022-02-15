MÜSİAD üyelerinden 25 milyar liralık yatırım
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Yatırım Yılı ilan ettikleri 2022'de MÜSİAD üyelerinin 25 milyar liralık yatırım yapmasını ve 25 bin ek istihdam oluşturmasını beklediklerini söyledi.
Güncel 15.02.2022, 23:04
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Asmalı, bu yıl gerçekleştirilecek MÜSİAD Expo ve Türk-Arap İş Zirvesi başta olmak üzere dernek tarafından hayata geçirilecek projelere ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
Geçen haftalarda ticari diplomasiye yönelik attıkları adımlar kapsamında Çorum ve Kayseri'de gerçekleştirdikleri Anadolu Ekonomi Diplomasisi programlarından bahseden Asmalı, başta büyükelçiler olmak üzere Türkiye'deki yabancı misyon temsilcilerini sahaya davet ederek başlattıkları projenin bölgesel kalkınmaya ciddi katkı sağlamasını hedeflediklerini anlattı.
Asmalı, bu kapsamda Anadolu Ekonomi Diplomasisi programını Yatırım Yılı çerçevesinde ülke geneline yayıp, büyükelçilerle iş insanlarını bir araya getirmeyi sürdüreceklerini bildirdi. (AA)
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