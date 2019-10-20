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MÜSİAD üyeleri Bosna Hersek’te uluslararası foruma katıldılar

Bu yıl “Daha Güçlü Bir Gelecek İçin Birlik Olma Zamanı” mottosuyla düzenlenen 23. International Business Forum'un açılış programı Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleştirildi.

MÜSİAD üyeleri Bosna Hersek’te uluslararası foruma katıldılar

Bu yıl “Daha Güçlü Bir Gelecek İçin Birlik Olma Zamanı” mottosuyla düzenlenen 23. International Business Forum'un açılış programı Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleştirildi.

20 Ekim 2019 Pazar 21:40
MÜSİAD üyeleri Bosna Hersek’te uluslararası foruma katıldılar

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde gerçekleştirilen programa Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Şefik Caferoviç, MÜSİAD Genel Başkan Abdurrahman Kaan, IBF Başkanı Erol Yarar, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun, Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Emin Türker, Murat Ömer Battal, Hüseyin Öztürk, Ali İlker Tosun, üyeler Erkan Kanıtemiz, Alparslan Çelik, Ümit Yaşar Çelik, Bahadır Özkılıç ve uluslararası iş insanları katıldı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın konuşmacı olarak davet edildiği program sonrası Çorum MÜSİAD Şubesi Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ile görüşerek kendisine çalışmalar hakkında bilgi erdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, yakın zamanda gerçekleştirdiği Çorum ziyaretinden son derece memnun olduğunu belirterek, MÜSİAD Çorum şubesine başarılar diledi.

(Haber Merkezi)

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