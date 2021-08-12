MÜSİAD heyeti TSO’da

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindeki heyet Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

MÜSİAD Çorum Şubesi’nin 4. Olağan genel kurulu için ilimize gelen Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Genel Merkez yöneticileri ile Şube Başkanı Orhan Coşkun, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

TSO Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyaret hediye takdimleri ile son buldu.

(Hatice Asuman ATEŞ)