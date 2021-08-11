MÜSİAD'dan genel kurul

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile çok sayıda genel merkez yöneticisinin de katılacağı olağan genel kurul bugün saat 14.00’de Anitta Otel’de gerçekleştirilecek.

MÜSİAD Şube Başkanı Orhan Coşkun, genel kurulun kayıt ve açılış ile başlayacağını, MÜSİAD Genel Başkanı Kaan'ın konuşması ve protokol konuşmaları ile devam edeceğini vurguladı.

(Haber Merkezi)

