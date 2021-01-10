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Musa Aslan hayatını kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski koruma müdürü Koray Aslan'ın babası, Ankara Dedesli Ovası Dernek Başkan Yardımcısı Musa Aslan (73), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güncel 10.01.2021, 12:06
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Musa Aslan hayatını kaybetti

Arslan'ın cenazesinin yarın Çorum merkeze bağlı Hacıbey Köyü’nde saat 13.00'de toprağa verileceği öğrenildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.

Haber Merkezi)

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