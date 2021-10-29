Murtezaoğlu, yetiştirdiği sanatçılar tarafından anıldı
ÇORUM HABER’in eski mensuplarından, şair-yazar Yusuf Ziya Leblebici’nin Kurucusu ve Başkanı olduğu Kardelen Sanat Derneği, Divriği Bayırlı Köyü Derneği ile işbirliği halinde, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz İranlı sanatçı Cavit Murtezaoğlu'nu anma programı düzenledi.
Duygulu anların yaşandığı gecede, Cavit Murtezaoğlu'nun yetiştirdiği sanatçılar ve öğrencileri üstadın eserlerini seslendirdiler.
İran'da yargılanarak eserleri yasaklanan ve Türkiye'de sürgün hayatı yaşayan, bir dönem de İstanbul'dan Bolu'ya sürülen Cavit Murtezaoğlu geçtiğimiz yıl hayata veda etmişti.
Bayırlı Köyü Derneği Başkanı Cihan Erdoğan’ın açış konuşmasının ardından konuşan Kardelen Sanat Derneği Başkanı Yusuf Ziya Leblebici, üstadın kendilerine katkılarını dile getirerek, " Projelerimize çok destek oldu, her zaman danışmanımız ve büyüğümüz olarak bizlere yol gösterdi" dedi.
Sunuculuğunu Cumhuriyet ve Muhalif Gazetesi Yazarı Emel Seçen ve Yusuf Ziya Leblebici'nin yaptığı programda, Cavit Murtezaoğlu'nun en eski öğrencilerinden olan ve uzun yıllar TRT'de "Tebriz'den Toros'a" isimli programı yapan Feryal Öney, Grup Rezbar, Veyzan, Aşık Sinem Bacı, Ali Hoyrat, Gülüş Meçhuli, Aslan Hazreti, Veka Aler, Sefer Kocakaya ve Cavit
Murtezaoğlu'nun hocalarından oluşan Ses Atölyesi sahne alarak, ustalarının eserlerini paylaştılar. Geceye damgasını vuran ise sesiyle, duruşuyla Cavit Murtezaoğlu'nu andıran
küçük oğlu Bektaş Murtezaoğlu oldu.
Program sonunda Cavit Murtezaoğlu'nun eşi San, oğulları Bayrek ve Bektaş Murtezaoğlu'na plaket verildi.
(Haber Merkezi)
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