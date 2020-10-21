Murtaza Çelik hayatını kaybetti
Cumhuriyet Halk Partisi Bayat İlçe Başkanı Metin Hıdır’ın kayınpederi Murtaza Çelik, vefat etti.
Güncel 21.10.2020, 19:28
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CHP Bayat İlçe Başkanı Metin Hıdır’ın kayınpederi Çelik'in cenazesi dün saat 14.00’de İstanbul’da Gümüşyaka Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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