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“Mursi, asla boyun eğmedi”

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Mursi'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak, “Sisi cuntasına karşı cunta mahkemelerinde sürdürdüğü direnişini, aziz ve müstakim duruşunu şehadetle taçlandıran, Mısır’ın meşru cumhurbaşkanı Muhammed Mursi öncülerimiz olan şehadet kervanına katılmıştır” dedi.

“Mursi, asla boyun eğmedi”

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Mursi'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak, “Sisi cuntasına karşı cunta mahkemelerinde sürdürdüğü direnişini, aziz ve müstakim duruşunu şehadetle taçlandıran, Mısır’ın meşru cumhurbaşkanı Muhammed Mursi öncülerimiz olan şehadet kervanına katılmıştır” dedi.

18 Haziran 2019 Salı 20:51
“Mursi, asla boyun eğmedi”

Mursi'nin zillete karşı izzeti tercih ettiğini belirten Saatcı, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Asrın firavunlarına karşı asrın şahidi olan Muhammed Mursi’nin meşru cumhurbaşkanlığını engellemek için dünyanın bütün emperyal güçleri ve ümmetin başına bela olan rezil ve aşağılık işbirlikçileri hep birlikte kumpaslar kurdular. Meşru cumhurbaşkanlığını elinden almakla kalmadılar, tutukladılar, zindanlara attılar. Hastalığının tedavisine izin vermediler. Dünyanın umursamaz bakışları, ümmetin suskunluğu arasında yavaş yavaş öldürdüler, katlettiler. Muhammed Mursi, bu süreçte asla boyun eğmedi, dik durdu, zillete karşı izzeti tercih etti. Mursi zindanda her gün bir dava arkadaşının idamına şahid oldu. Ama yılmadı, ama susmadı.

Emperyalizmin İslam dünyasındaki karanlık oyunlarını boşa çıkarmaya ahd ediyoruz. Türkiye halkı olarak 6 yıldır Mısır halkını, Mursi ve yol arkadaşlarını, Rabia direnişinin yiğit evlatlarını yalnız bırakmadığımız gibi bundan sonra da kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz. Zindanlarda esir tutulan kardeşlerimizin sesi olmaya, duası olmaya devam edeceğiz. Ümmetin başı sağ olsun! Başımız sağ olsun!” (Haber Merkezi)

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