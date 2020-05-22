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Muratevler 4. Sokak asfaltı tamamen yenilendi

Çorum Belediyesi asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kanalizasyon çalışması yapılan Muratevler 4. Sokak’ın asfaltı tamamen yenilendi.

22 Mayıs 2020 Cuma 03:24
Muratevler 4. Sokak asfaltı tamamen yenilendi

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt ekipleri tarafından başlatılan çalışmayla Üçtutlar Mahallesi Muratevler 4. Sokak’ın asfaltını yenilediklerini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Muratevler 4. Sokakta 145 metre uzunluğunda kanalizasyon hattında yenileme çalışmasını tamamlamıştık. Ekiplerimiz, kanalizasyon çalışması biter bitmez yolun asfaltını da en kısa sürede tamamladı ve yolu kullanıma açtık” dedi.

Başkana Aşgın, altyapı ve asfalt çalışmalarının şehrin ihtiyaç duyulan tüm bölgelerinde aralıksız sürdüğünü sözlerine ekledi.

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