Murat Yıldırım Eğitim Kurumları yöneticileri Çorum’da biraraya geldi

22, 23 ve 24. Dönem Ak Parti Çorum Milletvekili, Matematik Öğretmeni Murat Yıldırım’ın kurucusu olduğu Pınar Koleji, “MY KOLEJ” adıyla 16 kampüs sayısına ulaşarak ülkemizin önemli özel eğitim kurumları arasına adını yazdırdı.



Murat Yıldırım Eğitim Kurumları’nın kurucu, idareci ve zümre başkanı öğretmenleri, 2022-2023 Genişletilmiş Eğitim ve İstişare Zirvesi nedeniyle Çorum’da bir araya geldiler.

Pınar Koleji ve MY Okulları Kurucusu Murat Yıldırım, üç günlük çalışmanın geleceğimizin teminatı olan öğrenciler adına yararlı olacağına inandığını belirterek, otuz yıl önce insanlığa yapılacak en büyük yatırımın ‘ eğitim olduğunu dile getirerek yola çıktığını söyledi.

Pınar Koleji’nin şimdi koca bir çınara dönüştüğünü görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren murat Yıldırım, “Hep birlikte, öğrencilerimizin yollarına daha iyi ışık tutabilmenin yollarını arıyoruz” dedi.

Çalıştay nedeniyle, ulusal 22 yayınevi, okula stant açarak, ana okulundan lise son sınıfa kadar tüm gruplarda kullanılacak Türkçe ve yabancı dil kaynak kitaplarını inceleme fırsatı sundu. (Haber Merkezi)



(Volkan SINAYUÇ)

