Murat Üründü, Çilingirler Odası Başkanlığı’na aday

Çilingir, Sobacı ve Tenekeciler Odası Başkanlığı’nı 22 yıldır sürdürmekte olan Halil Taşkaldıran, bu göreve yeniden aday olmama kararı aldı. Yerine, Oda Yönetim Kurulu’nda bulunan demir doğramacı Murat Üründü Oda Başkanlığı’na aday oldu.

Halil Taşkaldıran ve Murat Üründü, dün gazetemizi birlikte ziyaret ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladılar ve esnaf arasında birlik-beraberlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapıp, herkesle el ele, gönül gönüle, birlikte çalışacaklarını ifade ettiler.

Çilingir, Sobacı ve Tenekeciler Odası’nın genel kurulu 18 Ocak 2022 Salı günü saat 11.00’de ÇESOB’da yapılacak.Oda’nın 261 üyesi bulunuyor.

(Taner ŞİMŞEK)

