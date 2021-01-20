Murat Şerbetçi’ye arkadaşlarından “veda” pastası
Çorum DSİ Müdürlüğü görevini 5.5 yıldır sürdürmekte iken DSİ Samsun Bölge Müdür Yardımcılığı’na atanan ve önceki gün Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret ettikten sonra Samsun’a gidip yeni görevine başlayan hemşehrimiz Murat Şerbetçi’ye, mesai arkadaşları “pasta” ile veda ettiler.
Güncel 20.01.2021, 23:38
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Bu arada, DSİ Müdür Vekili Murat Kabakçı, Samsun’a atanan Murat Şerbetçi’ye şükran plaketi verdi.
Veda toplantısına, Murat Şerbetçi’nin eşi (arkadaşımız Aliye Öncel’in ablası) Asiye Şerbetçi de katıldı. (Haber Merkezi)
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